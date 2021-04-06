شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة عن نجاح موكب المومياوات الملكية: تسلم بلدنا مصر ويحفظ رئيسها السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة أصالة نصرى، عن سعادتها بحفل موكب المومياوات الملكية، مشيدة بالرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلة: "تسلم بلدنا ويحفظ رئيسها عبد الفتّاح السيسى، الّلى خلّى الحاضر والتّاريخ توأمّ بيتشاركوا أجمل الّلحظات بقيادته الحكيمة"، مقدمة الشكر لجميع صناع الحدث والحفل الذى أبهر العالم أجمع.

وكتبت أصالة، عبر حسابها على "إنستجرام": "بفكّر من وقت صحيت شو قول، وكيف عبّر ومن وين رح لاقى كلام.. متلى متل الكلّ بكلّ شغف عمّ تابع هالحدث الًلى هزّ كيان الأرّض بسّ أنا شوى زيادة؛ لأنّه بعض من هذه الكوكبة من المُبدعين بمجالاتهم المختلفة أصدقاء وإخوة وغوالى وشركاء نجاح".



أصالة

وأضافت أصالة: "محمّد سعدى رجل ما صار متله بإخلاصه وتفانيه وإصراره على الوصول للدقة مهما كانت الظروف، ومهما توسّعت الدائرة ما بعتقد فيه حدا بينافسه بالّلى بيعمله، وصديقى الحبيب محمد عطيّه والهيستيريا الإبداعية بانتباه عال، وجمال بيغسل العين وقيادة لجميع الأركان بتشبه بالزّبط إدارة المايسترو نادر عبّاسى الّلى مابيسمح لشى ياخد من انتباهه لوحه بيرسمها برقّة وعذوبة وثقة تتماهى مع خيالنا عنّ هالتّاريخ، والصّبايا يلّلى غنّوا احترامى للاختيار شو هالجمعة الحلوة المبدعة وريهام عبد الحكيم الواثقة بطيبة وساحرة ببساطة ونسمة محجوب الجريئة الحلوة الممتعة وأميرة سليم شو حلوة وقفتها وبتشبه الحدث وغُناها أسرنى والسّحر بالصّوره النّور الّلى عمّ يضوّى على أعظم تاريخ".





وتابعت أصالة: "الإضاءة الّلى مالها كلمه تنقال عنّها أقلّ منّ ساحرة، كانت بقيادة أخى الحبيب مازن متجوّل الّلى تفانى بعمله وبيستحق هالامتياز والملابس الراقية المنمقة القيمة بقيادة الشاطرة الدؤوبة والصديقة العزيزة مى جلال، وشريكها بالإبداع الصّديق الحنون خالد عزّام، وبرجع للموسيقى اللى أكيد غير عاديّة بتشبه رحلة قطار حلو وقديم جوّا جنّات التّاريخ والّلى بيقدر عليها هشام نزيه المجنون الغير طبيعى إطلاقاً، والإخراج لعمرو عزيز المُبدع الأمين الّلى مابعتقد العين طبيعى حتشوف أحلى من اللى وصّله وبدّى أختم بهالرّئيس العظيم المقدام المايسترو المُهمّ للحدث الأهمّ الّلى وحّد شعور كلّ العرب بالفخر والاعتزاز والفرح والتّباهى بوقت واحد".





واختتمت أصالة: "تسلم بلدنا ويحفظ رئيسها عبد الفتّاح السيسى الّلى خلّى الحاضر والتّاريخ توأمّ بيتشاركوا أجمل الّلحظات بقيادته الحكيمة، شكرًا إلكم كلكم وبعتذر من اللى ماذكرتهم بسّ مازلنا بنتشارك الحياة واللى مانقال اليوم بينقال بكره".















