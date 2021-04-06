شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية مسلسل "ضل راجل" لـ ياسر جلال تكسر حاجز المليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الأغنية الدعائية لمسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، موقع محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث حققت الأغنية بصوت المطرب أحمد سعد أكثر من مليون مشاهدة على موقع "فيس بوك" منذ طرحها، والتي تقول كلماتها: "يا سندي انتي وقوتي يا كل شىء .. عملتي فيا إيه".

وكانت شركة سينرجى، قد طرحت الأغنية الدعائية لمسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، والأغنية من غناء المطرب أحمد سعد، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على قناة الحياة، ونشرت البرومو عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وكتبت: "يا سندي انتي وقوتي يا كل شىء .. عملتي فيا ايه"، أغنية مسلسل ضل راجل في رمضان 2021.

ولاقت الأغنية تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كلماتها التي تعبر عن مشاعر حب الأب لابنته متضمنة عددا من مشاهد النجم ياسر جلال وحزنه الكبير على ابنته بعد دخولها المستشفى بسبب تعرضها لحادث ما، وهو ما تسبب في بكاء المشاهدين لهذه الأغنية والمشاهد التي رصدت أيضا محاولة النجم ياسر جلال استرداد حق ابنته مهما كلفه الثمن ضمن أحداث المسلسل في إطار تشويقى.

وكشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن برومو مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل بشكل حصرى على قناة الحياة، حيث نشر تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو المسلسل ، وكشف البرومو عن ملامح القصة التي تدور حولها أحداث العمل.

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.