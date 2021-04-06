شكرا لقرائتكم خبر عن فريق واما يقدم مسلسلا إذاعيا فى رمضان.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك فريق واما لأول مرة في مسلسل إذاعى يعرض في موسم رمضان المقبل على نجوم إف إم، ويحمل اسم "دايرة الشك" وهو من بطولة أعضاء الفريق بالكامل وهم محمد نور وأحمد فهمى وأحمد الشامى ونادر حمدى .

يذكر أن فريق "واما" كان أول ظهور له في عام 2003، وقدموا عددًا من الألبومات الغنائية، وهي: "يا ليل" في 2003، و"يا غالي عليا" في 2005، و"رايحة جاية" في 2010، و"كان يا ما كان" 2015، وأخرهم ألبوم " الصيف ابتدا" ، كما قدموا عددًا من الأغاني المنفردة، منها: "زي ما بحلم، وكان نفسي، وحال الدنيا، ومصر الحبيبة، وسينا"، كما قدموا عددًا من الأعمال الغنائية لبعض الأفلام والمسلسلات، منها أغنية "مشوار طويل" لفيلم "تيتو"، بطولة الفنان أحمد السقا وحنان ترك.

وحل فريق " واما" مؤخرًا ضيوف في برنامج "سهرانين"، للنجم أمير كرارة وذلك على قناة "on" وتحدث نجوم الفريق عن بدايتهم.

والذكريات التى جمعتهم، حيث قال الفنان أحمد فهمى:"كنا أصدقاء منذ دراستنا بالكونسرفتوار، وكنت فى البداية أقوم أنا بتلحين بعض الأغانى وهم يقومون بغنائها، فأنا كنت أحلم أن أكون ملحنا، ولم يكن يشغلنى الغناء فى البداية، وأتذكر فى البداية كنا نجلس فى أحد المقاهى عند ميدان الأوبرا الساعة 12 ظهرا، وننتظر أى اوردر عمل، وكان أجرنا من 10 إلى 12 جنيها، وبعد انتهائه كنا نعود للمنزل مشيا على الأقدام، خوفا أن نأخذ من أجرنا ليظل كما هو.