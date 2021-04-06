شكرا لقرائتكم خبر عن جدع اللى هيطلع حى.. محمد إمام يكشف عن جزء من تتر مسلسل "النمر".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم محمد إمام، عن مفاجأة لجمهوره ومتابعيه، بطرح جزء من أغنية تتر مسلسله الجديد "النمر" المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان القادم، حيث نشر عبر حسابه على "إنستجرام"، فيديو مجمع من تصوير المسلسل، صحبها بتعليق: "مفاجأة بسيطة.. جزء من أغنية تتر مسلسل النمر، أجمد مافيكم.. رمضان 2021 إن شاء الله.. جدع اللى هيطلع حى".

وفى وقت سابق من هذا الأسبوع، شارك الفنان محمد إمام متابعيه وجمهوره بصورة يظهر من خلالها وهو يرتدى رباطا للأيدي، يشير إلى إصابته فى يده اليسرى، نتيجة المجهود الكبير الذى يبذله فى عملية تصوير مسلسله الجديد "النمر"، المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل.





وكتب إمام على الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام": "بعد فترة تصوير مشاهد أكشن عنيفة، رجلى مشروخة، سنتى مكسورة، وتقريبا إيدى مجزوعة، ورمضان كمان 10 أيام، ورايح دلوقتى أعمل مشهد أكشن جديد، صلوا على النبى".

ويعرض مسلسل "النمر" حصريا على قناة الحياة فى شهر رمضان المقبل، والعمل من إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فيه عدد من النجوم مثل: هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وتدور أحداث مسلسل "النمر" حول تجارة وصناعة الذهب فى الصاغة، والصراعات التى يدخل فيها كبار تجار الصاغة طمعًا من كل شخص فيهم بأن يظل الأول والأكبر فى سوق الصاغة طوال الوقت ولا ينافسه أحد.