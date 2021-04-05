مايا دياب تطلق تحدي “الكعب العالي” على “تيك توك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تزامنًا مع طرح أغنيتها الجديدة “الكعب العالي”، أطلقت النجمة اللبنانية مايا دياب تحدٍّ يحمل نفس الاسم عبر صفحاتها على منصات التواصل الإجتماعي.

وفي التفاصيل، أطلّت مايا دياب على متابعيها بفيديو، ظهرت من خلاله وهي تضع كتابًا على رأسها وتمشي بالكعب العالي وعلّقت قائلةً: “البسوا الكعب العالي وفرجوني مين بيعمل أحلى فيديو!”. وعلى الراغبين في المشاركة بتحدي “الكعب العالي” تصوير فيديوهات مشابهة وإرسالها إلى مايا على هاشتاغ #HighHeels.

وكانت مايا دياب قد طرحت كليب أغنية “الكعب العالي” على قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب” وحقق العمل في أسبوع واحد أكثر من 6 ملايين مشاهدة.

وظهرت مايا في كليب “الكعب العالي” في إطلالات عصرية مختلفة بدءاً من تسريحات الشعر والملابس وكذلك الأحذية التي ارتدتها، حيث ترجمت الأغنية حب مايا للأحذية وهوسها بها.

يذكر أن أغنية “الكعب العالي” هي من كلمات محمود صلاح، وألحان محمد رحيم، وتوزيع هادي شرارة، وإخراج شيرين خوري.