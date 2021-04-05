شيرين عبد الوهاب ترد على أنباء خلافاتها مع غادة عبد الرازق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: حسمت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب الجدل السائد على السوشيال ميديا حول وجود خلاف مع مواطنتها غادة عبد الرازق بسبب تتر مسلسل “لحم غزال” والذي سيعرض في السباق الرمضاني المقبل.

وكتبت شيرين عبر صفحتها الشخصية بـ”تويتر”: “‏الحمد لله تم الاتفاق وغناء تتر مسلسل لحم غزال لصديقتي وحبيبتي النجمة غادة عبد الرازق.. ويا رب يكون وشنا حلو على بعض في الشهر الكريم زي مشاعر بإذنك يا رب، وكل سنة وإنتوا طيبين”.

وأثارت تدوينة شيرين إعجاب جمهورها بسبب وصفها غادة بلفظ الصديقة والحبيبة، لتنتهى بذلك الشائعات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، خاصة بعد منشور غادة عبد الرازق الأخير، والذي هاجمت فيه شخصاً ما بشراسة دون الكشف عنه وهو ما دفع الجمهور للتلميح بأنها تقصد المطربة المصرية.

بداية الأزمة، كانت عندما صرحت غادة بأن شيرين عبد الوهاب هي مغنية تتر مسلسلها الرمضاني “لحم غزال”، لتفاجأ بعد يومين بخروج شيرين لتكذيب الخبر.

وعلقت شيرين حينها خلال تغريدة، قالت فيها: “بعد نزول أخبار وجود صوتي على تتر مسلسل في رمضان أؤكد عدم وجود أي تعاقد بذلك حتى الآن.. تصبحوا على خير”.

وبعد تدوينة شيرين، فوجئ الجمهور بمنشور لغادة عبد الرازق عبر صفحتها الشخصية على انستغرام، تهاجم فيه شخصاً ما، قائلة: “قمة الأدب تجاهلك لقليل الأدب”، من دون أن توضح أي تفاصيل، ليربط الجمهور جملتها بتدوينة شيرين وهو الأمر الذي زاد من حدة الشائعات قبل أن تحسمها شيرين اليوم.

مسلسل “لحم غزال” ﺇﺧﺮاﺝ محمد أسامة، ﺗﺄﻟﻴﻒ أياد إبراهيم، بطولة غادة عبدالرازق، شريف سلامة، خالد محمود، أشرف عبدالغفور، عمرو عبد الجليل، محمد شاهين.