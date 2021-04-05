يارا تصور جميع أغنيات ألبومها الخليجي الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: كشفت النجمة اللبنانية يارا عن أنها صورت جميع أغنيات ألبومها الخليجي الجديد على طريقة الفيديو كليب.

وقالت في لقاء مع “إنسايدر” إنها قررت أن تقدم شيئاً جديداً لجمهورها ومتابعيها بعيداً عن الـLyrics video.

وأضافت يارا أنها قررت عدم طرح كافة أغنيات دفعة واحدة، إنما ستطرح كل أغنية بطريقة منفردة حتى تأخذ حقها، مشيرةً إلى أنها ستختار أغنية “يمرني طاريك” لتحمل عنوان الألبوم الجديد.

في سياق آخر، كانت يارا قد كشفت عن انتهائها من تسجيل أغنية بعنوان “آه عالمكتوب”، لتكون تتراً لمسلسل مغربي يحمل اسم “ولاد العم”.

وعبرت يارا عن سعادتها بكونها أول فنانة لبنانية تغني باللهجة المغربية، إذ قالت في تدوينة عبر حسابها بموقع تويتر: “أُقدم لكم آخر إصدار لي أغنية “آه عالمكتوب” تتر للمسلسل المغربي “ولاد العم”.

وكانت يارا قد أطلقت الشهر الماضي فيديو كليب بعنوان “غير الناس” باللهجة العراقية من كلمات آدم وألحان شميم وتوزيع نور هاشم، وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج نويل باسيل وتم تصويره في إمارة الفجيرة.