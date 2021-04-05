روبي خارج سباق دراما رمضان 2021

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: خرجت الفنانة المصرية روبي من سباق دراما رمضان 2021، وذلك بعدما حسمت الشركة المنتجة لمسلسلها “شقة 6” الجدل بشأن عرضه من عدمه.

وجاء في بيان الشركة المنتجة للعمل التأكيد بخروجه من السباق بسبب عامل ضيق الوقت، حيث أن بعض النجوم المشاركين فيه مرتبطين بأعمال درامية أخرى وهو ما جعل الوقت في غير صالح العمل. وأكد البيان استمرار تصوير العمل بطاقمه ومواعيده المحددة، لاسيما وأن العرض تقرر أن يكون خارج دراما رمضان، إذ وضعت الشركة المنتجة موعد عيد الفطر المقبل لانتهاء التصوير تمهيداً لبدء عرضه.

وتدور أحداث مسلسل “شقة 6” حول شقة تحمل رقم 6 داخل إحدى العمارات، التي تعيش فيها روبي مع جيرانها، حيث يفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ الأحداث المثيرة والمشوقة التي يعيشها الجيران.

مسلسل “شقة 6” بطولة روبي، أحمد حاتم، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، هاني عادل، حمزة العيلي، وغيرهم وهو من سيناريو وحوار رفيق القاضي، وسعاد القاضي، ومحمود وحيد، ونبيل شعيب وإخراج محمود كامل.

نفيد بالذكر أن روبي عادت مؤخرًا إلى الساحة الغنائية وطرحت أولى أغنيات ألبومها الجديد “حتة تانية”، وحملت والأغنية العنوان نفسه من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.