ما سر اختيار كارول سماحة الدائم للون الأحمر؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أكدت النجمة اللبنانية كارول سماحة أنها تقضي معظم وقتها على الطائرة متنقلة بين الدول والبلدان المختلفة بحكم طبيعة عملها، مشيرةً إلى أنها مستقرة حالياً بين لبنان ومصر.

وقالت كارول في تصريحات صحفية إن تعاونها مع الفنان المصري هاني شاكر في أغنية “شكراً” لم يكن متوقعاً وخاصة أنهما ينتميان إلى جيلين مختلفين، ولكنها رأت أن هذا الاختلاف سيولد صدمة إيجابية لدى الجمهور وهو ما حصل فعلاً.

وأشارت كارول إلى أنها تتفاءل كثيراً بارتداء اللون الأحمر سواء على المسرح أو في أغنياتها المصورة، وقالت: “كل ما ألبس شي أحمر أشعر بأن هناك تغيراً في مسيرتي الفنية، رغم أنني لا أرتدي الأحمر في حياتي العادية بل أفضل الأسود والأزرق”.

وعبرت كارول عن إعجابها ببرنامج “غني ع العالي” الذي يعرض على قناة أبوظبي، مشيرةً إلى أنها استمتعت بهذه التجربة وخاصة التوزيع الجديد الذي حظيت به أغنياتها خلال الحلقة.