ضرب واغتصاب.. أحداث تشويقية في البرومو الرسمي لـ”الطاووس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: طرح المخرج رؤوف عبدالعزيز، أمس، عبر حسابه على موقع فايسبوك، البرومو الرسمي لمسلسل “الطاووس”، من بطولة النجم جمال سليمان والفنانة سهر الصايغ، وسيعرض خلال رمضان.

وتضمّن أحداثاً تشويقية، تناقش ظاهرة اجتماعية مهمة باتت منتشرة بقوة في العالم، هي الاغتصاب والتحرش والاعتداء الوحشي على المرأة.

وتجسّد الصايغ، دور فتاة تتعرض لحادث اغتصاب بشع على يد مجموعة من الشباب من أبناء أصحاب السلطة والنفوذ، وتلجأ إلى محامٍ يدافع عن حقوقها ويتولى دوره سليمان.

ويستعرض العمل قضايا وأهدافاً أخرى، لتأكيد الوحدة الوطنية من خلال احتضان سيدة مسيحية، تقوم بدورها الفنانة القديرة سميحة أيوب، الفتاة المغتصبة ومساعدتها على تجاوز هذه المحنة.

المسلسل بطولة أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، هبة عبدالغني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد. سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.