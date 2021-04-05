هيفاء وهبي ضحية برنامج مقالب في رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أنها وقعت ضحية أحد برامج المقالب، الذي يعرض في رمضان عام 2021 ويقدمه 5 فنانين.

كما كشفت هيفاء كواليس المقلب عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "أنستقرام"، مشيرة إلى أنها كانت تصور في القاهرة.

وظهرت هيفا وهبي في الفيديو تصور إجراءات تعقيم مكان تصوير الاستيديو قبل دخولها إليه، مشيرة إلى أنها ظنت في البداية أنها تصور إعلانا دعائيا، غير أنها بعد ذلك اكتشفت أن المعدين كانوا يحضرون لتصوير مقلب بها.





يذكر أن الفنانة هيفا وهبي سبق أن وقعت ضحية برامج المقالب مع الممثل رامز جلال في رمضان 2013 ضمن برنامج رامز عنخ آمون.



