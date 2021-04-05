مليشيا الحوثي تقر بمقتل الجاسوس سلطان زابن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقرت مليشيات الحوثي، الإثنين، بمقتل القيادي البارز برتبة "عميد" سلطان زابن، صاحب السجل الأسود في جرائم النساء والمدرج على لائحة مجلس الأمن الدولي.

ونعت ما يسمى وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب الحوثي، غير المعترف بها دوليا وفاة مدير ما يسمى "البحث الجنائي" في صنعاء، سلطان صالح زابن.



وزعمت مليشيا الحوثي أنه لقي حتفه إثر "مرض عضال"، لكن مصادر أمنية متطابقة لـ"الخليج 365"، أكدت مقتله في ضربة جوية وهو بجانب القيادي الحوثي الذي اعترفت بمقتله سابقا "زكريا الشامي".



وطبقا للمصادر فقد تكتمت مليشيا الحوثي على الخبر خشية انهيار معنويات عناصرها منذ أسابيع.

وبرز اسم "سلطان صالح عيضة زابن" الذي منحته مليشيات الحوثي رتبة "عميد" وعينته رئيسا للمباحث الجنائية في مناطق سيطرتها منذ الانقلاب أواخر 2014 عقب تصدره رأس ملفات الجريمة المنظمة ضد النساء اليمنيات.

وفي ديسمبر / كانون الأول 2020، أدرجت الخزانة الأمريكية على لائحة العقوبات "زابن" مع 4 قادة حوثيين تتزعم أجهزة المخابرات بصنعاء عقب جمع أدلة موثقة عن دورهم الإرهابي في الجرائم وزعزعة استقرار اليمن.





والشهر الماضي، أدرجه مجلس الأمن الدولي على لائحة العقوبات لسجله الوحشي في اغتصاب وتعذيب النساء في سجون سرية في العاصمة صنعاء.

فبجرائم خطف النساء والاغتصاب والتعذيب اقترن اسم الإرهابي سلطان زابن، ليس في بلاد اليمن وحسب، بل في جهات الأرض كلها.

