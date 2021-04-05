وائل كفوري يغني شارة مسلسل "داون تاون"

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"الخليج 365" من بيروت: سجل الفنان اللبناني وائل كفوري أغنية جديدة بعنوان "كلنا مننجر" كلمات الشاعر علي المولى، ألحان رامي شلهوب وجمال ياسين، والتوزيع لجمال ياسين ومن انتاج شركة Craft Media للمنتج الموسيقي حمدي بدر.

التعاون بين الثنائي حمدي بدر وكفوري سيشهد مفاجآت كبيرة الفترة المقبلة وأولى هذه المفاجآت تقديم وائل كفوري لأول مرة شارة عمل درامي من خلال مسلسل "داون تاون" المقرر عرضه رمضان ٢٠٢١ وبطولة أمل بشوشة، سامر إسماعيل، ستيفاني صليبا، كارمن لبس، سارة ابي كنعان ومن إخراج زهير قنوع، وبهذا العمل تكون هي المرة الأولي التي يقدم فيها وائل شارة مسلسل رغم مشواره الفني الطويل.

"داون تاون" هو الإنتاج الاول لشركة "فالكون فيلمز" لصاحبها صبحي سنان التي تخوض أولى تجاربها في الإنتاج الدرامي التلفزيوني، بعد سلسلة نجاحات في إنتاج الدراما السينمائية وهذا المسلسل من توزيع رامي سنان، بينما يشرف على أعمال المسلسل المنتج المنفذ رائد سنّان. ويضم أسماء لامعة ومعروفة في مجال التمثيل.