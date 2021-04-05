عيضة المنهالي يطلق أغنية "أم الإمارات"

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دبي: أطلق الفنان عيضة المنهالي أغنية جديدة حملت عنوان "أم الإمارات" من كلمات الشاعر مبارك بالعود العامري وألحان محمد الأحمد، إهداء الى الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، وبمناسبة صورتها يوم عيد الأم، ، حيث حملت القصيدة أبيات شعرية جميلة لها معاني كبيرة في محبة الشعب الإماراتي لها، والذي قال في مقدمتها:

لك الخير يا مهيوبتن خيرها ممدود

يا طهر الاماني كل لحظه تمجدها

طهارة تلاوة ليلتن فجرها مشهود

غشاها البياض و بيض الايام موعدها

ياجنة رجالٍ في المواقف تهد الطود

تهاب السباع الضاريه من تواجدها

نبرّج بضبح العاديات وحنين الذود

وسيوف المعزه والعزايم نجردها...

وقد تم عرض أغنية "أم الإمارات" في القناة الرسمية للفنان عيضة المنهالي عبر فيديو ممنتج تضمن كلمات الأغنية كاملة، الى جانب جميع الإذاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة.