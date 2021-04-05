شكرا لقرائتكم خبر عن بن أفليك يتغزل فى خطيبته السابقة جنيفر لوبيز.. اعرف قال إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغزل النجم العالمي بن أفليك في خطيبته السابقة جنيفر لوبيز، حيث كانا أفليك ولوبيز في علاقة سويًا، وفي عام 2002 تمت خطبتهما ولكن تأجل زفافهما في سبتمبر 2003 قبل يوم واحد من الحفل وانفصلا في عام 2004.

وقال بن في حواره مع InStyle، وهو الحوار الذي نقل موقع جاست جيرد أجزاء منه: "لا تزال لوبيز، أكثر شخص مجتهد قابلته، لديها موهبة رائعة، وتعمل بجد من أجل نجاحها، وأنا سعيد جدًا لها لأنها حصلت على التقدير الذي تستحقه".

يشار إلى أنه خلال الأسابيع الماضية، انتشرت شائعات تفيد بعودة الثنائي بن أفليك ودى ارماس بدون أى تداعيات مسبقة وهو ما أثار الكثير من الشكوك حولهما، وذلك بعدما نشرت "آنا دى أرماس" صورة لها ترتدى فيها سلسلة على شكل نصف قلب التى سبق وارتدتها أثناء سيرها مع بن افليك.

إلا أن الممثلة الكوبية وبعد ساعات من نشر الصورة على حسابها بموقع "إنستجرام" حسمت أمر الشائعات التى تخص عودتها لصديقها السابق، ونشرت صورة أخرى مليئة بكلمة no فى إشارة إلى رفضها التام كل التقارير التى أكدت وجود نية لديها للعودة من جديد فى علاقة مع بن افليك.

وفاجأ الممثل العالمى بن أفليك، جمهوره بالظهور فى "لوك" جديد أثناء اصطحاب ابنه سام فى نزهة، والتى حرص فيها على التنزه بصحبته والحصول على هدنة من أعماله التى يصورها في الوقت الحالي.

اللوك الجديد للنجم بن أفليك تمثل في ظهوره للمرة الأولى منذ سنوات بدون ذقن تماماً، الأمر الذى فسره موقع "الديلى ميل" البريطانى، أنه يرجع إلى إمكانية ارتباطه بدور معين خلال أحد أعماله الحالية بهذا الشكل، مما أرغمه على التخلى عن ذقنه الذى طالما اعتاد عليها الفترة الأخيرة.