أحدث ظهور لكريم عبدالعزيز وأحمد مكي من كواليس "الاختيار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المخرج بيتر ميمي صورة تجمعه بأبطال مسلسل "الاختيار" الفنان كريم عبدالعزيز والفنان أحمد مكي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق :"الاختيار 2، رجال الظل"، وحازت الصورة على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

مسلسل "الاختيار 2"، يجمع لأول مرة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، وهو الجزء الثاني من الملحمة الوطنية "الاختيار" الذي عُرض في رمضان الماضي وقام ببطولته النجمان أمير كرارة وأحمد العوضي.

"الاختيار 2" سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، ويتناول العمل بطولة من بطولات رجال الشرطة المصرية الذين يضحون بأرواحهم من أجل الحفاظ على الوطن، ويشارك في بطولة الجزء الثاني النجوم: إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، وأسماء أبو اليزيد، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف