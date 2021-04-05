تزوجت من فؤاد الأطرش ولقبها العندليب بـ"سمراء النيل".. معلومات عن الفنانة إيمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحتفل الفنانة الكبيرة إيمان بعيد ميلادها الـ 83، اليوم الموافق 5 أبريل الجاري.

في هذا التقرير نعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنانة إيمان:

- اسمها الحقيقي ليلى هلال ياسين.

- ولدت في مدينة الإسماعيلية في 5 أبريل عام 1938.

- بدأت إيمان مسيرتها الفنية عام 1955 عندما شاركت في بطولة فيلم "عهد الهوى" مع الفنان فريد الأطرش.

- تزوجت من فؤاد الأطرش شقيق فريد اﻷطرش، وعاشت معه سنوات، ثم انفصلا.

- أعمالها لا تتخطى الـ 14 فيلمًا.

- شاركت في الفيلم الألماني "Rommel calls Cairo"، بدور أمينة.

- اعتزلت الفن عام 1962، واستقر بها المقام في العاصمة النمساوية فيينا.

- تعرفت على زوجها الألماني المهندس ماكس شيلدين، خلال حفل عشاء دعتها إليه زوجة منتج الفيلم الألماني، وأعجب كل منهما بالأخر.

- أنجبت ثلاثة أبناء ابنتها الكبرى حملت اسم ليلى "على اسم والدتها"، واسمها الألماني كاثرين، ابنها الأوسط هلال "على اسم والدها"، واسمه الألماني توماس على اسم حماها، وابنها الصغير "ماكس" على اسم زوجها.

- لقبها الفنان عبدالحليم حافظ بسمراء النيل.

- من أشهر أعمالها "عهد الهوى"، "أيام وليالي"، "تجار الموت"، "لحن السعادة"، "حب في حب"، "حياة وأمل"، غيرها.