صور| صلاح عبدالله رفقة صبري فواز في كواليس "قصر النيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان صلاح عبدالله صورة تجمعه بالفنان صبري فواز من كواليس مسلسلهما الرمضاني الجديد "قصر النيل"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق صلاح عبدالله على الصورة: "من موقع تصوير مسلسل قصر النيل".

مسلسل "قصر النيل" تدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي في إطار من التشويق والإثارة والغموض، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج خالد مرعي.

المسلسل بطولة دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، نبيل عيسى، أحمد مجدي، صلاح عبدالله، مريم الخشت، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، محمود البزاوي