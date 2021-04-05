نور عن حفل موكب المومياوات: "مصر أم الدنيا ومهد الحضارات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة اللبنانية نور عن سعادتها بحفل موكب المومياوات الملكية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أقيم يوم السبت الماضي.

ونشرت نور صورًا من الاحتفال، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "حدث عالمي يليق بتاريخ مصر، وحضارتها، مصر أم الدنيا ومهد الحضارات".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نور مسلسل "جمال الحريم" بطولة خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، وهو من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج سينرجي.