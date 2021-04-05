فيديو.. ما قصة محمد رمضان مع الملك أحمس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكد الفنان محمد رمضان عزمه تقديم شخصية الملك أحمس في فيلم سينمائي، بعد تأكيد عالم الآثار دكتور زاهي حواس أنه الأنسب لتجسيد شخصية "أحمس".

محمد رمضان نشر عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل، الفيديو الخاص بالتصريح الذي أدلى به دكتور زاهي حواس، وكتب: "شهادة أعتز بها من عالم الآثار المصري ووزير الدولة لشئون الآثار السابق زاهي حواس، وبوعد حضرتك بإذن الله هنعمل فيلم سينمائي عالمي يليق بتاريخنا العظيم محمد رمضان أحمس ٢٠٢٣".

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان، كان أول من أعلن عن حلمه في تقديم شخصية "أحمس"، وذلك في لقاء تليفزيوني عام 2017 مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد".

وقال رمضان في الحلقة التي عرضت بمناسبة الاحتفال بليلة رأس السنة: "حلم حياتي إني أقدم شخصية أحمس، البطل المصري الذي استغل السرعة والإنجاز في مواجهة قوى الهكسوس العظمى، ونجح في طردهم من مصر، ونستطيع أن نقدمه بشكل عالمي".

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقف مسلسل "أحمس" وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في رمضان 2021.



