فيديو مروع يهز العراق.. بسبب 100 دولار أطلق النار على طليقته!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 أبريل 2021 10:09 مساءً - منذ ساعتين

حادث مروع شهده العراق، تمثل بهجوم مسلح مروع، أقدم عليه رجل، قام بإطلاق النار على طليقته أمام ابنتهما الصغيرة، في مدينة البصرة جنوبي العراق.

وتعرضت سيدة عراقية، لإطلاق نار من قبل طليقها، أمام مرأى ابنتهما الصغيرة في مدينة البصرة، وذلك بسبب عدم استجابتها لطلبه، وهو تخفيض مبلغ النفقة الذي تحصل عليه منه شهريا.

وبقرار من المحكمة، حصلت طليقته على مبلغ نفقة شهري بلغ 150 ألف دينار، أو ما يعادل 100 دولار أميركي، ولكنه طالبها بتخفيضه إلى 75 ألفا.

وبعد رفض طليقته تخفيض مبلغ النفقة، قام بالاعتداء عليها بالسلاح، مطلقا عدة طلقات نارية نحوها، ما تسبب في إصابة السيدة في قدمها إصابات بليغة، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.