شكرا لقرائتكم خبر عن شادية ترتدى زى الملكة كليوباترا فى صورة نادرة من 57 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع احتفالات مصر بنقل موكب المومياوات الملكية، من المتحف المصرى فى التحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية فى الفسطاط، فى حفل رائع أبهر العالم، كشف عشاق ومحبو النجمة والفنانة الكبيرة الراحلة شادية، عبر حسابهم على إنستجرام، عن صورة جديدة ونادرة للفنانة الراحلة، منذ نحو 57 عاما.

وظهرت النجمة الراحلة شادية، وهى ترتدى زى فرعونى، قالوا عشاقها عنها إنها لملابس الملكة كليوباترا، ونشرت فى مجلة الكواكب يوم 31 مارس 1964.



شادية

واعتاد محبو النجمة الراحلة شادية، الكشف عن الصور النادرة التى لم تنشر من قبل للفنانة الراحلة، وكان من ضمن هذه الصور التى جمعتها مع الفنان الراحل يوسف شعبان، من كواليس فيلم "ميرامار" الذى عرض لأول مرة فى 13 أكتوبر عام 1969.

شادية تعتبر من أهم الفنانات فى تاريخ السينما المصرية، ولقبها النقاد والجمهور بدلوعة السينما، واسمها الحقيقى فاطمة احمد كمال شاكر عرفت فى السينما باسم شادية.

وقدمت خلال فترة ما يقارب أربعين عاماً حوالى 112 فيلماً و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة، وتعد من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن تمثيلاً فى الأفلام العربية، فضلاً عن قاعدة عريضة بين الجمهور العربى، وهى فى نظر الكثير من النقاد أهم فنانة شاملة.