محمد رمضان عن ترشيحه لشخصية الملك أحمس: "هنعمله فيلم عالمي يليق بتاريخ مصر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع "أنستقرام"، فيديو لعالم الآثار الدكتور زاهي حواس، يؤكد خلاله أن "رمضان" الأنسب لتجسيد شخصية "أحمس"؛ تعليقا منه على وقف تصوير مسلسل "الملك" للفنان المصري عمرو يوسف.

وأضاف رمضان "جزءا" من أغنيته "أنا الملك"، وعلق قائلا: "شهادة أعتز بها من عالم الآثار المصري ووزير الدولة لشئون الآثار السابق زاهي حواس".



وتابع: "أوعد حضرتك بإذن الله هنعمله فيلم سينمائي عالمي يليق بتاريخنا العظيم، محمد رمضان أحمس 2023".

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمصر، وقف مسلسل "أحمس" وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في رمضان 2021.