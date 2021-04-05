أمير خان يعترف: لا أتقاضى أجرا قبل نجاح أفلامي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشتهر الممثل أمير خان بحبه للكمال، وسعيه المستمر لتقديم أفلامه على أفضل وجه ممكن، ولكن ما لا يعرفه البعض هو أن المال آخر أولوياته.

وفقًا لموقع "فيلم فير" الأمريكي، لا يتقاضى الممثل الهندي الشهير حسابه قبل طرح الفيلم في دور العرض ودره أرباحًا.

وقال أمير خان: "لقد توقفت عن تقاضي أجري قبل تنفيذ العمل، أنا لا أخذ روبية واحدة من أجري قبل تنفيذ العمل كاملًا؛ وفي حالة نجاح الفيلم في دور العرض أتقاضى أجري واستثماري كاملًا إضافةً إلى نسبتي من الأرباح".

وتابع: "أما في حالة فشل الفيلم في دور العرض، لا أتقاضى أجري لأني أؤمن أنه لا ينبغي لأحد أن يتحمل تبعات خسارتي، هذه هي مسؤوليتي".





وفسر أمير كيف يتقاضى أجره بقوله: "لنقل أن ميزانية فيلم بلغت 100 كرور -توازي 10 ملايين- وتم توزيعها على طاقم العمل والإنتاج، حينها لا أتقاضى أجري، بعد طرح الفيلم وبدء در الأرباح أذهب إلى قسم النشر والتوزيع".

وأضاف: "عندما تصل إيرادات الفيلم إلى 100 كرور، إجمالي الميزانية، ويجني المنتج استثماره كاملًا، حينها أتقاضى أجري وسط رضا المنتج وجميع الأطراف.