أبرز عروض نتفليكس الجديدة في شهر إبريل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع قدوم شهر إبريل/نيسان، تستعد نتفليكس لطرح مجموعة جديدة ومشوقة من مختلف تصنيفات الأفلام والمسلسلات.

وتقدم عملاق البث الإلكتروني كل شهر باقة مختلفة من العروض تناسب مختلف الأذواق، سواء محبي الأكشن أو الرعب أو الرومانسية.

ويستعرض موقع "واتس أون نتفليكس" الأمريكي، أبرز العروض الجديدة التي تصدر على نتفليكس في إبريل/نيسان.



1- Dad Stop Embarrassing Me





مسلسل "أبي توقف عن إحراجي"، بطولة جيمي فوكس وهيذر هيمينز، ويشهد عودة النجم جيمي فوكس لمسلسلات "السيت كوم" الكوميدية بعد غياب.

يتناول المسلسل محاولات أب تعلم كيفية التربية بعد انتقال ابنته المراهقة للعيش معه بشكل مفاجئ.



2- The Circle





برنامج "ذا سيركل"، بطولة فريدي بنتلي وصوفي ويلان، ويصدر الجزء الثاني من المسلسل 14 إبريل/نيسان.

يتناول البرنامج مجموعة أشخاص في شقق مختلفة معزولين عن العالم الخارجي.

3- Thunder Force





فيلم "ثاندر فورس" بطولة ميليسا مكارثي وأوكتافيا سبنسر، ويصدر الفيلم المنتظر بشدة 9 إبريل/نيسان.

ويدور الفيلم حول صديقتين قديمتين يجتمعان مجددًا بعد منحهما قوى خارقة لحماية المدينة.



4- The Stand In





فيلم "الانتظار" بطولة درو باريمور ولينا دنهام، ويدور الفيلم في إطار كوميدي حول ممثلة توظف بديلة تشبهها لتحل محلها في مركز التأهيل النفسي.



5- Concrete Cowboy





فيلم "كونكريت كاوبوي"، بطولة إدريس إلبا وكيلب ماكلوجلين، ويتناول رحلة ابن مراهق في الـ15 من عمره ينتقل للعيش من ديترويت إلى فيلادلفيا مع والده.



6- Sky High





فيلم "سكاي هاي" الإسباني، بطولة ميجيل هيران وكارولينا يوستي، ويتناول قصة رجل وحبيبته يتورطان في عمليات سرقة ضخمة.

7- Shadow and Bone

مسلسل "ظل وعظم"، بطولة بن بارنز وجيسي مي لي، ومن أكثر مسلسلات نتفليكس المنتظرة لهذا العام.

يدور المسلسل حول قوى مظلمة تتحالف ضد فتاة يتيمة تمتلك مواهب استثنائية من شأنها حل النزاع في عالم منقسم.