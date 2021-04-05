شكرا لقرائتكم خبر عن سعر فستان كيندال جينر أثناء احتفالها بعيد الشكر.. يتخطى 2000 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت عارضة الأزياء ونجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيندال جينر بإطلالة مميزة مؤخرًا أثناء احتفالها بمناسبة عيد الشكر، مثلما ظهر خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام عبر أكثر من صورة نشرتها أحدها كانت تحمل فيها دجاجة.



كيندال جينر فى إطلالتها الأخيرة

موقع "ديلى ميل" كشف عن سعر فستان كيندال جينر في إطلالتها الأخيرة، مؤكدًا أنها اختارت الظهور بإطلالة تلائم أجواء الربيع، وذلك عن طريق فستان صيفى مزين بالزهور خلال تصميمه، وبسعر باهظ للغاية حيث يتخطى ألفى دولار ويصل إلى 2586 بالتحديد، حيث ينتمى لبراند شهير في عالم الموضة والأزياء حول العالم هو Rodarte، ويعد من ضمن علامات الأزياء التي تتمتع بأسعار عالية الثمن.



كيندال جينر

من ناحية أخرى عاشت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيندال جينر فى نهاية الشهر الماضى، لحظات رعب بعد حدوث عدد من الحوادث المقلقة التى تهدد سلامتها وخصوصيتها ، حيث اضطرت الى تعزيز فريقها الأمنى بالمنزل.

وذلك بعدما أشار موقع "TMZ" أن رجل يبلغ من العمر (27 عاما) شق طريقه إلى منزل كيندال الموجود فى لوس أنجلوس حوالى الساعة 2 صباحا ليبدأ فى الطرق على النوافذ أثناء الصراخ باسمها .

وأكد التقارير إن كيندال البالغة من العمر (25 عامًا) كانت موجودة فى المنزل فى ذلك الوقت، لكن فى مكان آمن، وتم تنبيه رجال الأمن الموجودين والذين تتبعوا تحركات الرجل، وكانت المفاجأة هى أن الرجل تجرد من ملابسه فى محاولة للدخول إلى حمام السباحة الخاص بها.

بينما أكد موقع "TMZ" إن حراس الأمن احتجزوه حتى جاء رجال الشرطة واعتقلوه بتهمة التعدى على ممتلكات الغير.