شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو صحصاح يكتب: أسباب تضمن تصدر ياسر جلال لمنافسات موسم دراما رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عام بعد الآخر يؤكد النجم ياسر جلال أنه فنان قادر على التواجد بقوة والتصدر تحت أي ظروف ووسط أي منافسات مهما اشتعلت، حيث يتواجد نجم الدراما التليفزيونية في موسم رمضان المقبل الذى ينطلق بعد أيام بمسلسل "ضل راجل"، للسيناريست أحمد عبد الفتاح، من إنتاج شركة سينرجى، وإخراج أحمد صالح.

وبمجرد طرح البرومو الدعائى للمسلسل لاقى إعجاب الجمهور من مختلف الفئات العمرية على السوشيال ميديا وفى الشارع المصرى، خاصة أن ياسر من نجوم الدراما الذين لا يخيبون ظن جمهورهم في كل عمل يقبل عليه، فهو تلميذ كبار نجوم الدراما أمثال يحيى الفخرانى ونور الشريف ومحمود ياسين وسميرة أحمد وغيرهم، ويعى جيدًا طبيعة الأدوار التي يقدمها وما الذى يريده من ورائه، فهو حريص كل الحرص على الجمع بين القيمة الفنية التي يقدمها في كل مسلسل تليفزيونى وبين الحفاظ على الجانب التشويقى الذى ينتظره منه جمهوره.

ولم يحقق برومو مسلسل "ضل راجل" فقط، إعجاب وحماس الجمهور الذى ينتظر مسلسله، ولكن حققت الأغنية الدعائية أيضًا نجاحًا جماهيريًا عريضًا للغاية، وهى الأغنية التي تغنى بها المطرب أحمد سعد، والتي لاقت بالفعل تفاعلاً كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعى بسبب كلماتها المعبرة والأداء التمثيلى لنجم العمل ياسر جلال، والمتماشى مع كلمات الأغنية والحالة العامة للدراما المراد تقديمها.

من الأسباب التي تضمن تصدر النجم ياسر جلال خلال سباق دراما رمضان المقبل أيضًا، هو الحالة العامة التي يقدمها في المسلسل والتي تختلف عن باقى طبيعة المسلسلات المتواجدة في الموسم، حيث يتطرق لطبيعة العلاقة الخاصة التى دائمًا ما تجمع الأب بابنته، وهو ما يتقارب مع ما يدور بالفعل داخل كل بيت مصري، حيث دائمًا ما تكون البنت هي الأقرب لوالدها وهى نوعية الأعمال التي تتماشى مع طبيعة ما يحتاجه جمهور المنازل في رمضان، كذلك وجود مؤلف مثل أحمد عبد الفتاح، دائما ما يقترب من المشاعر الإنسانية في كل عمل يقدمه ويضع توليفته الخاصة في السيناريو الذى يصيغه، وحرصه الدائم أيضًا على الإيقاع السريع مع رسم توليفة لها خطوط درامية متوازية ومترابطة، وهو ما تبين في كل المسلسلات التي قدمها، لذلك تكون أعماله دائمًا محل اهتمام الجمهور، هذا بالإضافة إلى وجود شركة إنتاج كبرى مثل سينرجى دائما ما تسخر كل إمكانياتها في جميع أعمالها لتظهر في أفضل شكل دون كسل أو توفير فما يشغلها فقط هو جودة العمل، وكذلك وجود توليفة متميزة من الفنانين فى المسلسل، مثل اللبنانية نور ومحمود عبد المغنى ونرمين الفقى وأنعام سالوسة وغيرهم، فضلا عن وجود مخرج مثل أحمد صالح له العديد من الأعمال التي لاقت نجاحًا كبيرًا.