شكرا لقرائتكم خبر عن أسما شريف منير تحذف صور زوجها محمود حجازى من على إنستجرام وتلغى متابعته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذفت أسما شريف منير، جميع الصور التى كانت تجمعها بزوجها الفنان محمود حجازى من حسابها على إنستجرام، وإلغائها متابعته، ورد عليها محمود بنفس الطريقة وألغى متابعتها أيضًا من على حسابه على إنستجرام وحذف جميع الصور التي تجمعهما ولكن ترك بعض الصورة القديمة لهما، كما كتبت أسما قائلة: "سينجل ماما تانى".



أسما



حساب أسما على إنستجرام

وأعلنت أسما شريف منير، انفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازى، عبر حسابها على فيس بوك.

وكتبت أسما، قائلة: "ياريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة محصلش نصيب بكل احترام ونقطة ربنا يكرمنا إحنا الاثنين بس كده مفيش أي تفاصيل تانية إحنا كان في بنا عشرة وعيش وملح وأكيد مش هنتكلم في تفاصيل بيتنا".

وكانت أسما قد احتفلت بيوم ميلادها مع عدد من أفراد عائلتها بغياب زوجها، ونشرت مقطع فيديو عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام وعلّقت عليه: "كان ناقص أبويا وأخواتي ولورا بس.. الحمد لله على نعمه العائلة والعوض".