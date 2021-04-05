شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة سيف النصر تنعى والدتها: يا روحى مش هنفطر عندك أول يوم رمضان.. كده برضه يا لوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة فريدة سيف النصر، والدتها التي توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": أمى رحلت مشيت سافرت يعنى إيه.. يا روحى يا حبيبتى مش هنفطر عندك أول يوم رمضان كده برضه يا لوزة.



فريدة سيف النصر تنعى والدتها

وتوفيت والدة الفنانة فريدة سيف النصر، بعد صراع مع فيروس كورونا، الذى أصابها منذ أيام قليلة وتم وضعها فى العناية المركزة بأحد المستشفيات لتفارق الحياة في وقت قصير.

وكانت الفنانة فريدة سيف النصر قالت في تصريحات سابقة لـ الخليج 365، إنها قامت بعزل نفسها عن والدتها وشقيقها وذلك بعد إصابتهما بفيروس كورونا، مؤكدة أن والدتها معزولة في منزل الأسرة، بينما نقل شقيقها إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، مطالبة بالدعاء لهما.

و كانت النجمة الفنانة فريدة سيف النصر قد كشفت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن إصابة والدتها وشقيقها بفيروس "كورونا"، ودخول شقيقها العناية المركزة وكتبت،: " لاحول ولا قوة إلا بالله أخي بدر الدين في العناية المركزه بمستشفي العزل".

وكشفت أنه تعذر نقل والدتها للمستشفى، بعد إصابتها هي الأخري بفيروس كورونا لكنها معزولة فى منزلها قائلة، "أمي العناية المركزة اتعملت لها في البيت لصعوبة نقلها وصعوبة الحركة.. يارب بلغنا رمضان زايدين غير منقوصين".