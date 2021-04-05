شكرا لقرائتكم خبر عن جاستين بيبر يفاجئ جمهوره بألبوم Freedom في عيد الفصح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ النجم العالمي جاستين بيبر، متابعيه وجمهوره في جميع أنحاء العالم، بطرح ألبوم جديد تزامنًا مع عيد الفصح، بعنوان Freedom، مستوحي من الكاتب المقدس، بحسب ما اعلن موقع billboard.

ووفقاً لعدد من التقارير الأجنبية، فإن النجم العالمي صاحب الـ 27 قرر مفاجأة جمهوره بالألبوم بدون سابق إنذار، وشارك عبر حساباته الشخصية بمنصات السوشيال ميديا المختلفة بوستر الألبوم الجديد الذى تضمن 6 أغانٍ جديدة.

يأتي ألبوم Freedom، بعد الألبوم السادس Justice، الذي احتل لأول مرة رقم 1 على مخطط Billboard 200 للألبومات، خلال الفترة الماضية، وحظى بشعبية كبيرة.

وكانت قد اعترضت باتى ماليت، والدة النجم العالمي جاستين بيبر، على التاتوهات التي يضيفها نجلها إلى جسده من حين لآخر، حيث علقت على أخر منشور لابنها بموقع انستجرام يعلن فيه عن أحدث الرسومات التي أضافها إلى جسده لمشاركة جمهوره ومتابعيه تلك الرسمة، لكن فاجئ تعليق ماليت، صاحبة الـ45 عاماً، ابنها ومتابعيه على منشوره الذى يستعرض فيه الرسمة الجديدة، حيث قالت له، "أليس لديك ما يكفى بعد؟"، لتشير إلى كمية الرسومات الكثيرة التي يضيفها ابنها الى جسده بشكل مستمر.

وشارك جاستين بيبر، البالغ من العمر 27 عاماً، متابعيه بصورة له أثناء إضافة رسمته الجديدة في منطقة الرقبة والتي جاءت عبارة عن رسمة لثمرة "خوخ"، لتشارك والدته في التعليقات وتصدم جمهوره بعدم إعجابها بتلك الرسومات التى تزين جسد ابنها.