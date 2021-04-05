شكرا لقرائتكم خبر عن The Crown عن الملكة إليزابيث يحصد جائزتين فى جوائز SAG والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد مسلسل The Crown في جوائز SAG، التي أقيمت بشكل افتراضي، نظرًا لمراعاة التباعد الاجتماعي بسبب جاحة كورونا، علي جائزتين وهي جائزة أفضل مسلسل درامي، وجائزة أفضل ممثلة درامية للنجمة جيليان أندرسون.

ويعتبر مسلسل The Crown من الأعمال الفنية التي جسدت صورة من واقع حياة الملكة إليزابيث الثانية، منذ أن تولت الحكم، وهو من أكثر الأعمال التي غيرت نظرة العالم للعائلة المالكة البريطانية، إذ إنه أضفى صبغة إنسانية على ملكة بريطانيا وأفراد عائلتها الملكية.

وعرض حتى الآن 4 مواسم من المسلسل، وهو يعتبر ملحمة درامية ملكية عن حياة، الملكة إليزابيث الثانية فاستطاع أن يقدم سيرة ذاتية قريبة عن حياتها الإنسانية والاجتماعية والسياسية بعيدًا عن المجاملات أو تزيف الواقع بل جسد كيف تعيش بين ما تريده وما يفرضه الواجب العام عليها، كما ناقش المسلسل العلاقة بين التاج والحكومة والعائلة، وعلاقة الملكة بشقيقتها الأميرة مارجريت.