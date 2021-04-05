شكرا لقرائتكم خبر عن انفصال أسما شريف منير و محمود حجازى.. وتعلق: محصلش نصيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أسما شريف منير، انفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازى، عبر حسابها على فيس بوك.

وكتبت أسما، قائلة: "ياريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة محصلش نصيب بكل احترام ونقطة ربنا يكرمنا إحنا الاثنين بس كده مفيش أي تفاصيل تانية إحنا كان في بنا عشرة وعيش وملح وأكيد مش هنتكلم في تفاصيل بيتنا".

اسما شريف منير

وكانت أسما قد احتفلت بيوم ميلادها مع عدد من أفراد عائلتها بغياب زوجها، ونشرت مقطع فيديو عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام وعلّقت عليه: "كان ناقص أبويا وأخواتي ولورا بس.. الحمد لله على نعمه العائلة والعوض".