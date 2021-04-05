شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول عروض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير فى دورته الـ7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الإثنين فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، مسابقة الفيلم (الروائي، الوثائقي، الرسوم المتحركة، أفلام الطلبة) وسوف يستمر المهرجان لمدة 6 أيام متتالية حتى 10 أبريل الحالي، وتقدم حفل الافتتاح الزميلة جيرمين المناديلى.

وأعلنت إدارة المهرجان عن برنامج أفلامه وأسماء لجان تحكيمه، والندوات المقرر عقدها على هامش العروض، كما أضاف المهرجان هذا العام مسابقة لأفلام التحريك لأول مرة بمشاركة تسع أفلام تعرض جميعها لأول مرة في مصر، في وجود أكثر من عرض عالمي أول، كما استمر في دعمه مسابقة خاصة للطلبة تعرض 8 أفلام لأول مرة في مصر.

يشار إلى أن جميع العروض تقام بمركز الحرية للإبداع، في تمام الساعة الخامسة مساء، ما عدا الافتتاح والختام بمسرح محمد عبد الوهاب في تمام الساعة السابعة والنصف، والدخول مجانًا بأسبقية الحضور مع الالتزام بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية.





عروض الثلاثاء 6 أبريل

عقد ندوة الفنان باسم سمرة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وتبدأ العروض الساعة 5 مساء، بعرض الفيلم الوثائقى "كرة العكاكيز" إخراج إياد الأسطل (وثائقى) من فلسطين، ثم عرض الفيلم الروائى "بركات" إخراج مانون نمور من لبنان، ثم عرض فيلم الرسوم المتحركة "القدر" إخراج محمد إبراهيم إنتاج اليمن – ماليزيا، ثم فيلم "عزيزتى ليلى" إخراج سلمى علاء من مصر، ثم الفيلم الروائى "ارتداد" لمحمد الحمود من السعودية.

ثم استراحة 15 دقيقة فى منتصف العروض، ويتم استكمالها بعرض: الفيل الروائى "سيعود" إخراج يوسف محساس من الجزائر، فيلم الرسوم المتحركة "كيف تحولت جدتى إلى كرسى" إخراج نيقولا فتوح إنتاج لبنان – ألمانيا، ثم عرض الفيلم الوثائقى "نسور قرطاج" لأدريانو فاليريو إنتاج تونس – فرنسا – إيطاليا، ثم فيلم الرسوم المتحركة "سال واحد" إخراج رنيم أسامة من الأردن، وتختتم عروض اليوم بالفيلم الروائى "ماجما" لطارق الشربينى من مصر، يتم في نهاية اليوم عقد ندوة مفتوحة للجمهور مع صناع الأعمال المشاركة في العروض.

عروض الأربعاء 7 أبريل

عقد ندوة ماستر كلاس للمنتج الكبير د. محمد العدل، الساعة 1 ظهرا، وتنطلق العروض الساعة 5 مساء بعرض: الفيلم الوثائقى "في المنتصف" لمريم الذباحانى من اليمن، ثم فيلم "زوار الشمس" لأمير طلعت من مصر، ثم فيلم الرسوم المتحركة "الحجر الداير" سلمى أسامة من مصر، ثم الفيلم الروائى "سو اسمك" إخراج نور المجبر من لبنان، ثم الفيلم الروائى "السابع والعشرون من مايو هذا العام" إخراج مصطفى مراد من مصر.

ثم استراحة 15 دقيقة في منتصف العروض، ويتم استكمالها بعرض: الفيلم الروائى "سيرانو" إخراج صلاح إسعاد ورضا صديقى، إنتاج الجزائر – فرنسا، ثم فيلم "الرولر كوستر" إخراج ملك بدوى من مصر، ثم فيلم الرسوم المتحركة "ليلة بيضا" إخراج عصام تعشيت من الجزائر، ثم الفيلم الوثائقى "حادث يوم قديم" إخراج أحمد صبحى من مصر، وتختتم العروض بالفيلم الروائى "نصف فيلم" لسيف حسناوى من تونس، يتم في نهاية اليوم عقد ندوة مفتوحة للجمهور مع صناع الأعمال المشاركة في العروض..

عروض الخميس 8 أبريل

تبدأ في الـ5 مساء بعرض الفيلم الوثائقى "الخلاص" لحسن إدريس من ليبيا، ثم الفيلم الروائى "فل آيس" لسلمى صباغ من سوريا، ثم فيلم الرسوم المتحركة "2020" لأيمن محمد من مصر، ثم فيلم "عالهوا" يوسف عساف من مصر، ثم الفيلم الروائى "عزبة" لكريم البخارى من المغرب.

ثم استراحة 15 دقيقة فى منتصف العروض، ويتم استكمالها بعرض: الفيلم الوثائقى "جميلة في زمن الحراك" لعبد الرحمن حراث، إنتاج الجزائر – فرنسا، ثم الفيلم الروائى "يوم عادى جدا" لأنس زواهرى من سوريا، ثم فيلم الرسوم المتحركة "تحت الظل" لسمية بركات من الأردن، ثم فيلم "آخر ساعات الليل" لعبد الرحمن خليل من مصر، وتختتم عروض اليوم بالفيلم الروائى "توك توك" لمحمد خضر من مصر، يتم في نهاية اليوم عقد ندوة مفتوحة للجمهور مع صناع الأعمال المشاركة في العروض.





عروض الجمعة 9 أبريلتنطلق العروض الساعة 5 مساء بعرض: الفيلم الوثائقى "لم تكن وحيدة" لحسين الأسدى من العراق، ثم فيلم "الشنطة" روجينا طارق من مصر، ثم فيلم الرسوم المتحركة "شمس" لبوكاف محمد من الجزائر، ثم الفيلم الروائى "صلة" لحسام الحلوه من السعودية، ثم فيلم "للاختلاف رأى آخر" لميريت ممدوح من مصر.

ثم استراحة 15 دقيقة فى منتصف العروض، ويتم استكمالها بعرض: الفيلم الروائى "أصفر" لماهيتاب أيوب من مصر، ثم فيلم الرسوم المتحركة "ماذا أنا؟" لأنس الموسوى من العراق، ثم فيلم "الحياة أنثى" لريم محمد من مصر، ثم الفيلم الروائى "أحن إليك.. أحى إلي" لفارس الرجوب من الأردن، ثم الفيلم الوثائقى "البيطار" لمعتز خالد من مصر، وتختتم العروض بالفيلم الروائى "تحت السماء الآمنة" لعلى كاظم، إنتاج العراق – بلجيكا، يتم في نهاية اليوم عقد ندوة مفتوحة للجمهور مع صناع الأعمال المشاركة في العروض.

ومن المقرر أن يتم تنظيم حفل ختام المهرجان يوم السبت 10 أبريل، بمسرح محمد عبد الوهاب، في تمام الساعة الثامنة مساء.