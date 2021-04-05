شكرا لقرائتكم خبر عن جون ترافولتا يحتفل بأول عيد ميلاد لابنته إيلا بدون والدتها كيلى بريستون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمى جون ترافولتا على الاحتفال بعيد ميلاد ابنته "إيلا"، التي أتمت عامها الـ21، بطريقة رومانسية، حيث ظهرا وهما يرتديان ملابس كلاسيكية في أحد المطاعم للاحتفال بعيد ميلادها.

ونقلت صحيفة ديلى ميل البريطانية، احتفال ترافولتا صاحب الـ67 عامًا، بعيد ميلاد ابنته بدون والدتها الراحلة كيلي بريستون، التي رحلت بعد صراع مع مرض السرطان الصيف الماضي.



جون ترافولتا مع ابنته

ووجه ترافولتا تهنئته لابنته في عيد ميلاده بصورة شاركها عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وكتب قائلاً: "عيد ميلاد سعيد لأجمل وأطيب إنسانة أعرفها، والدك يعشقك".



ابنه جون ترافولتا مع والدتها الراحلة



ترافولتا مع ابنته

وكان قد ظهر ترافولتا منذ أسابيع مع ابنته أثناء ممارستهما رقصة خطفا بها الأنظار، خاصة أن الرقصة لها حكاية شهيرة ارتبطت بأذهان كل محبى النجم الكبير قبل 41 عاما حينما رقصها خلال أحد أفلامه فى بدايته السينمائية مع الممثلة أوليفيا نيوتن جون، حيث تعود قصة الرقصة إلى1978.

وقتها صدر فيلم من أفضل أفلام جون ترافولتا وهو فيلم "جريس"، حيث يعد الفيلم موسيقي كوميدي رومانسي، وتم إنتاجه في الولايات المتحدة وصدر في سنة 1978، ومن إخراج راندال كليزير وكتابة برونتي ودارد وألان كار.