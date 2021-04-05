أسما شريف منير تعلن انفصالها عن محمود حجازي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلنت أسما شريف منير، انفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازي.

وكتبت "أسما" عبر "ستوري إنستجرام": "يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف، من غير إشاعات ولا اجتهادات ولا أسئلة، محصلش نصيب، بكل احترام، ونقطة".

أضافت: "ربنا يكرمنا إحنا الاتنين، بس كده مفيش أي تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم، إحنا كان في بينا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".

وكانت أسما شريف منير فاجأت جمهورها ومتابعيها بحذف صورها وزوجها الفنان محمود حجازي من حسابها بموقع "إنستجرام"، كما أقدمت على خطوة إلغاء متابعته أيضًا.

وبالبحث بحساب "حجازي"، فقد قام هو الآخر بحذف بعض الصور التي تجمعهما ولكنه ظل محتفظا بصور أخرى، ولم يلغ متابعتها عبر الموقع الشهير.

وكانت أسما شريف منير، احتفلت بعيد ميلادها قبل يوم واحد من حذف صورها مع زوجها، ووجهت الشكر عبر "إنستجرام"، لجميع أفراد عائلتها لمؤازرتها دائما ووقوفهم في ظهرها ليساندوها، ولم تذكر زوجها محمود حجازي.