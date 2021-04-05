وفاة والدة الفنانة فريدة سيف النصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة فريدة سيف النصر وفاة والدتها، اليوم 5 أبريل.

وكتبت فريدة، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "أمي رحلت مشيت، سافرت يعني أهي، ياروحي يا حبيبتي، مش هانفطر عندك أول يوم رمضان، كده برضه يالوزة".

وكانت الفنانة فريدة سيف النصر، قد أعلنت منذ أيام إصابة والدتها وشقيقها بفيروس كورونا

ومن ناحية أخرى تشارك فريدة سيف النصرفي مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.