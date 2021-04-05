"تليق بالشخصية وأنت كياد".. الجمهور يعلق على إعلان محمد رمضان تجسيد "أحمس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أثار الفنان محمد رمضان جدلًا واسعًا بسبب تعليقه على تصريح الدكتور زاهي حواس عالم الآثار، والذي قال خلاله إنه يرى أن الأول الأنسب والأقرب لتجسيد شخصية الملك أحمس من ناحية الشكل، تزامنًا مع وقف تصوير مسلسل "الملك" لعمرو يوسف.

وقال "رمضان"، ردًا على تصريح "حواس": "شهادة أعتز بها من عالم الآثار المصري ووزير الدولة لشئون الآثار السابق زاهي حواس، بوعد حضرتك بإذن الله هنعمله فيلم سينمائي عالمي يليق بتاريخنا العظيم، محمد رمضان أحمس ٢٠٢٣".

تعليق رمضان لم ينل إعجاب عدد من متابعيه عبر "إنستجرام"، فترك له البعض تعليقات مثل: "لا لا عيب يا محمد"، "أحلى حاجة فيك أي تريند أنت راشق"، "ده إنت كياد".

ورحب بعض متابعي رمضان بفكرة تجسيده لشخصية الملك أحمس، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "لا تحتاج أي شهادات أعمالك هي الشهادات"، "ألف مبروك"، "فعلا أنت تليق بالشخصية".

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقف مسلسل "أحمس" وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في رمضان 2021.