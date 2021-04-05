إبن إيفا لونغوريا يحيي حفلة كاريوكي صاخبة بفضل فيكتوريا بيكهام

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 أبريل 2021 07:34 مساءً - أمضت نجمة هوليوود الممثلة إيفا لونغوريا البالغة من العمر "46 عاماً" وإبنها الصغير سانتياغو إنريكي باستون ليلة جمعة رائعة، حيث حصد الطفل سانتياغو الذي يلقب باسم "سانتي" البالغ من العمر عامان فقط الإعجاب حين غنى بأسلوب ساحر ال "كاريوكي" ،ونشرت إيفا لونغوريا بوست على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" لمتابعيها قائلة: "ليلة الجمعة المجنونة لدينا".

إيفا شكرت صديقتها فيكتوريا بيكهام

تشارك إيفا إبنها سانتياغو معظم أنشطته وهواياته-الصورة من أنستغرام

ووجهت إيفا لونغوريا شكرها الخاص لصديقتها مصممة الأزياء ونجمة فرقة سبايس جيرلز السابقة فيكتوريا بيكهام على فضلها لسعادة ومتعة إبنها "سانتياغو" بأمسية كاريوكي المجنونة، وفقاً لموقع "هولا".

وسبب شكر إيفا لونغوريا لصديقتها فيكتوريا بيكهام،هو اعتراف منها بفضلها،وأنه لولاها لم يكن ليتحقق ما حصل عليه إبنها "سانتياغو" من سعادة ومتعة بأدائه أغانيه المفضلة على جهاز الكاريوكي.

فيكتوريا بيكهام أهدت سانتي آلة كاريوكي شاملة

ويبدو أن فيكتوريا بيكهام أهدت "سانتي – عامان" آلة كاريوكي شاملة،جهاز موسيقي "الكل في واحد" .

وصداقة إيفا لونغوريا بمصممة الأزياء البريطانية فيكتوريا بيكهام قديمة ووطيدة مستمرة منذ سنوات طويلة.

وأحب الطفل سانتي الإستمتاع بهديته الموسيقية،فحمل الميكروفون وبدأ يغني أجمل الأغاني الكلاسيكية في منزل العائلة باستون،وردد أغنية "العرابة هاربر بيكهام".

وانضم لسانتي وأمه إيفا لونغوريا بعض الأصدقاء المقربين،مستمتعين معهما بليلة جمعة صاخبة ومرحة مع الكاريوكي.

ليلة عائلية بامتياز

وكانت إيفا لونغوريا راقصة إحتياطية لإبنها الصغير السعيدة بغنائه بالميكروفون،وركضه في الليلة التي وصفت بأنها ليلة عائلية بامتياز.

وكانت إيفا لونغوريا "46 عاماً" قد شاركت متابعيها بمقطع فيديو لها ولطفلها يضحك فيها بهستيريا في سريره من دون توقف،ووصفت ضحكته الساحرة التي تحبها وأسمتها قائلة :" إنها ضحكة الصباح بالنسبة لي" .

وكانت إيفا بمقطع الفيديو العائلي الذي يجمعها بطفلها يصدر منها أصواتاً مضحكة لإسعاده ودفعه للضحك معها وهي تحادثه بالإسبانية.

كما نشرت قبل أسابيع مقطع فيديو آخر طريف لها تعلم فيه إبنها "سانتي" طريقة عجن وإعداد بسكويت الكوكيز،حاز أكثر من مليون و200 ألف لايك إعجاب آنذاك.

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