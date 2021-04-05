محمد رمضان يكشف عن مفاجأة فيلمه الجديد في 2023

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

كشف الفنان المصري، محمد رمضان، الاثنين، عن مفاجأة ، بعد وقف عرض “الملك”، الذي يروي سيرة الملك الفرعوني أحمس “قاهر الهكسوس”، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان.

وأعلن رمضان عبر حسابه على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي عن تقديمه فيلما سينمائيا عن أحمس، وذلك في تعقيبه على تصريحات لعالم الآثار المصري، الدكتور زاهي حواس، أن “أجدر ممثل لكي يجسد دور أحمس هو محمد رمضان”.

وقال محمد رمضان تعليقا على كلام حواس: “شهادة أعتز بها من عالم الأثار المصري ووزير الدولة لشؤون الأثار السابق زاهي_حواس وأعد حضرتك بإذن الله هنعمله فيلم سينمائي عالمي يليق بتاريخنا العظيم “.

ولفت رمضان في إعلانه إلى أنه سيقدم فيلم أحمس في عام 2023.

وأرفق رمضان مع منشوره جزءا من أغنيته “الملك”، وهو اسم المسلسل الذي تعرض للوقف من بطولة الفنان المصري، عمرو يوسف.

وأمس الأحد، أعلن المهندس، حسام صالح، المتحدث الرسمي باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر، أنه تقرر وقف مسلسل “الملك” من بطولة الفنان المصري عمرو يوسف.

وتابع صالح قائلا إنه تقرر تشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في موسم رمضان القادم.

وتقرر وقف عرض المسلسل بعد الانتقادات التي وجهت له على الملابس والأزياء وشكل الممثلين الذين ظهروا في البرومو الخاص بالمسلسل، لحين مراجعة تلك الانتقادات.

ومسلسل “الملك” من بطولة عمرو يوسف، وماجد المصري، وصبا مبارك، وريم مصطفى، ومحمد لطفي وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة “سينرجي”، وهو مسلسل مأخوذ عن رواية “كفاح طيبة” حول قصة الملك أحمس وطرده للهكسوس، للأديب نجيب محفوظ.

من ناحية أخرى، خضع محمد رمضان مؤخرا لجلسة تصوير فوتوغرافية، يظهر فيها حافي القدمين.