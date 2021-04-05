بعد خمس سنوات.. هكذا أصبحت ابنة كمال ونيهان في “حب أعمى”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: شغلت الطفلة التركية ارفين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور لها، بعد مرور خمس سنوات على مشاركتها في مسلسل “حب أعمى” التي ظهرت فيه بدور لميس ابنة كمال ونيهان.

ونشرت والدتها صورة لهما عبر حسابها في “إنستغرام”، وظهرتا وهما ترتديان ملابس باللون الأسود، وعلّقت الوالدة قائلة: “تحب الأسود مثل والدتها”.

ارفين خلال ظهورها في المسلسل، كانت لم تبلغ بعد عامها الأوّل، خطفت قلوب المشاهدين بجمالها ولطافتها، وكان يتم مشاركة صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، وتحوّلت نجمة وهي بهذا العمر الصغير.

وبعد فترة تحوّلت لوجه إعلاني لعدد من منتجات الأطفال، وأنشأت والدتها حساباً باسم ابنتها في “إنستغرام”، ويتابعه حوالى مليون متابع، وتنشر عبره صوراً ومقاطع فيديو لارفين تحظى بمئات علامات الاعجاب.

والدة ارفين سبق أن صرّحت أن الإعلانات مصدر دخل للطفلة والتي هي وحيدة أهلها والمبالغ المالية توضع باسم الطفلة بحساب خاص فُتح لها منذ أول ظهور لها على الشاشة.

وذكرت والدتها ان الممثل كان أورغانجي أوغلو الذي جسد شخصية أمير في “حب أعمى” هو الوحيد الذي يتواصل مع الطفلة وعائلتها ويزورهم من وقت لآخر.