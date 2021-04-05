أمل عرفة تدافع عن مشهد طليقها عبدالمنعم عمايري على كرسي المرحاض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: دافعت الفنانة السورية أمل عرفة عن طليقها الفنان عبدالمنعم عمايري، في وجه الانتقادات الحادة التي تعرض لها مشهد أطلّ فيه خلال مسلسل “قيد مجهول” حيث يؤدي شخصية “سمير عبدالرحيم”، جالساً على كرسي المرحاض.

وجاء في تعليق نشرته عرفة على حسابه الخاص في “فايسبوك”: “شغلك فوق الدهشة. بس الناس مجرد ما انكتب عنوان بيسوقوا فيها حتى لو ما كتبت أي رد يا عبد هنن ألفوا وكتبوا، بس الحق ما بيضيع”.

وأضافت: “بهنيك من قلبي عالعمل وعالشغل اللي بيرفع الراس، اشتقنا نقول الله على عمل سوري سوري”.

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان هاجمت عمايري عبر حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام” حيث نشرت صورة المشهد قائلةً: “الفنان السوري عبدالمنعم العمايري مطلع عورته في مسلسل قيد مجهول”.

وأضافت: “أبي أعرف ما تاخذون من الأجانب إلا القشور والسلبيات لكن أنكم تاخذون منهم الأشياء الإيجابية لا طبعاً، نفسي أعرف قبل ما تقدم هالمشهد اللي ماله أي قيمة درامية بالعمل هل راجعت مشاعر أولادك وهم يَرَوْن منظرك بهالطريقة”.

يُذكر أن “قيد مجهول” مسلسل قصير من 8 حلقات، من كتابة لواء يازجي ومحمد أبو لبن وإخراج السدير مسعود وإنتاج محمد مشيش، ومن بطولة الفنانين باسل خياط وعبدالمنعم عمايري ونظلي الرواس وهيا مرعشلي وجيانا عيد وإيهاب شعبان وغيرهم.