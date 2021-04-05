بعد مساعدته لبنان.. مليون دولار من ذا ويكند إلى إثيوبيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تبرع ذا ويكند بمليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة للمساعدة في مكافحة المجاعة في إثيوبيا.

وقال الفائز بجائزة غرامي إنه يشعر بالحزن الشديد بشأن ما يحدث للأمة الأفريقية وسط تقارير عن تطهير عرقي ونزوح أكثر من مليوني شخص في منطقة تيغراي، بحسب موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

وكتب: “قلبي ينفطر على شعبي في إثيوبيا حيث يتعرض مدنيون أبرياء من أطفال وكبار السن للقتل بلا هوادة وتشرد قرى بأكملها بسبب الخوف والدمار”.

وتابع ذا ويكند واسمه الحقيقي أبيل ماكونين تسفاية: “سأتبرع بمليون دولار لتوفير مليوني وجبة من خلال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ولتشجيع أولئك الذين يستطيعون العطاء أيضاً”.

يشار الى أنّ والدي المغني كلاهما من إثيوبيا وقد نشأ الأخير وهو يتحدث الأمهرية، اللغة الرسمية للبلاد.

هذا ليس فعل الخير الأول للنجم، فقد تبرع الصيف الماضي بمبلغ 300 ألف دولار لمنظمة “غلوبال إيد” في أعقاب التفجيرات المدمرة في بيروت، التي خلفت نحو 220 قتيلاً و6000 جريح.