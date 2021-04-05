"فيس أوف 2" يتفادى أخطاء الجزء الأول.. تكنولوجيا متطورة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المخرج الأمريكي آدم وينجارد، مخرج الجزء الثاني من فيلم Face/Off "فيس أوف" سيتفادى أخطاء الجزء الأول.

ووفقًا لموقع "دجيتال سباي" الأمريكي، أعلن المخرج في وقت سابق من هذا العام، تنفيذ الجزء الثاني من الفيلم الكلاسيكي الذي حقق نجاحًا ساحقًا عام 1997.

وتعرض الفيلم الكلاسيكي لانتقادات الجمهور بخصوص أجسام الأبطال، التي تغيرت بتبادل الشخصيات الأدوار رغم خضوعهما لعملية تغيير وجه فقط.

ورد مخرج فيلم Godzilla Vs Kong (جودزيلا ضد كونج)، أن الخطأ السابق سيتم تلافيه في الجزء الجديد بفضل تكنولوجيا مذهلة ومتطورة.





وأضاف: "نسعى جاهدين لتفادي أخطاء الجزء الأول، خاصةً لأن أحداث الفيلم تدور بعد مرور 20 عامًا على أحداث الأول.

وتابع: "من المؤكد أننا سنستخدم تكنولوجيا متطورة تساعدنا على تنفيذ الفيلم على أفضل وجه ممكن، لكننا لا نستطيع الإفصاح عن تفاصيل كثيرة بشأن التكنولوجيا المستخدمة، فقط ندعو الجمهور أن يثق بنا".

وذكر الموقع، أنه لا يوجد تفاصيل مؤكدة حول أبطال الفيلم المقبل، ولكن شائعات عن احتمالية تعاون هيو جاكمان ورايان رينولدز على بطولة "فيس أوف 2".

فيلم "فيس أوف"، بطولة جون ترافولتا ونيكولاس كيدح، ويدور حول عميل إف بي أي يخضع لعملية جراحية تجميلية ليتنكر في هيئة مجرم لكشف مخطط عمليته الضخمة المقبلة.