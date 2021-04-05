رحيل الحاجة الحمداوية ايقونة الفن الشعبي بالمغرب

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"الخليج 365" من الرباط: توفيت اليوم الاثنين بالرباط إيقونة الفن الشعبي المغربي الحاجة الحمداوية بعد صراع مع المرض، عن سن يناهز 91 عاما.

واشتهرت الحاجة الحمداوية، التي ولدت بالدار البيضاء، في 1930، كــ"مطربة شعبية مغربية عاشت المجد الذهبي للأغنية المغربية في عقود الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن الماضي". ويتم تقديمها على أنها "من أقدم الفنانات المغربيات في مجال فن العيطة (تراث شعبي شفوي)، الذي ارتبطت به منذ ظهورها على الساحة الفنية، في وقت كان المجتمع المغربي المحافظ، ينظر فيه إلى الفن بنوع من التحفظ والحذر".

وتحول عدد من أغاني الحاجة الحمداوية إلى عناوين تؤثث لريبرتوار الأغنية المغربية، من قبيل "هزو بينا لعلام" و"الكاس حلو" و"ماما حياني" و"العلوة"، وغيرها.