شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة فريدة سيف النصر بعد صراع مع فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت منذ قليل، والدة الفنانة فريدة سيف النصر، بعد صراع مع فيروس كورونا، الذى أصابها منذ أيام قليلة وتم وضعها فى العناية المركزة بأحد المستشفيات لتفارق الحياة في وقت قصير.

وكانت الفنانة فريدة سيف النصر قالت في تصريحات سابقة لـ الخليج 365، إنها قامت بعزل نفسها عن والدتها وشقيقها وذلك بعد إصابتهما بفيروس كورونا، مؤكدة أن والدتها معزولة في منزل الأسرة، بينما نقل شقيقها إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، مطالبة بالدعاء لهما.

وكانت النجمة الفنانة فريدة سيف النصر قد كشفت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن إصابة والدتها وشقيقها بفيروس "كورونا"، ودخول شقيقها العناية المركزة وكتبت: "لا حول ولا قوة إلا بالله أخي بدر الدين في العناية المركزة بمستشفي العزل".

وكشفت عن أنه تعذر نقل والدتها للمستشفى، بعد إصابتها هي الأخرى بفيروس كورونا لكنها معزولة فى منزلها قائلة، "أمي العناية المركزة اتعملت لها في البيت لصعوبة نقلها وصعوبة الحركة.. يارب بلغنا رمضان زايدين غير منقوصين".

وكانت الفنانة فريدة سيف النصر قد كشفت في شهر فبراير الماضي عن تعرضها لأزمة تنفس، وكتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله أزمة تنفس بلا أسباب والله العظيم".