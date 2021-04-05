شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير لـ"الخليج 365": أحضر لحفل غنائى فى دار الأوبرا خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الكينج محمد منير لـ"الخليج 365" عن تحضيره لحفل غنائى داخل دار الأوبرا المصرية خلال شهر رمضان المقبل، ويحمل الحفل العديد من المفاجآت لجمهوره الذى يشتاق له، مشيرًا إلى أنه يعتز بالغناء على مسرح دار الأوبرا الذى يعتبره من أرقى المسارح، ومن المتوقع أن يحظى الحفل بحضور جماهيرى ضخم.

وقدم الكينج مؤخرًا أغنية "أنا مصر" خلال حفل موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة الفسطاط يوم السبت الماضى، والأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان هشام نزيه.

وتقول كلمات الأغنية:

أنا اللي لا عمري يوم كليت.. ولا مليت

أنا اللي في وش زمني وقفت.. و لا اتهزيت

أنا الفكرة اللي عايشة سنين.. أنا الموضوع

انا الصوت اللي وقت الصمت..كان مسموع

بداية كل شيء موجود.. سنين م المستحيل تتعد

حضارة و عمرها ما تموت.. تاريخ عمره بعمر الأرض

انا الشمس اللي بعتت نور.. و نورت الطريق للكـــل

أنا مصر اللي من غيري.. ميزان الدنيا دي يختل

حروف اسمي في أول فصل .. في كل كتاب و كل زمان

أنا كل الفروع و الأصل.. و ليا أثر في كل مكان

وشهدت احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية، حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومشاركة عدد من المطربات فى الغناء منهن ريهام عبد الحكيم ونسمة محجوب والسوبرانو المصرية ومغنية الأوبرا أميرة سليم خلال فقرة غنائية، وهو الحدث الذى شهده العالم كله.