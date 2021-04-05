شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى داخل لوكيشن "أحسن أب" لـ على ربيع.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار النجم أشرف عبد الباقى، أبطال المسلسل الكوميدى "أحسن أب"، من بطولة على ربيع، والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل على قناة الحياة، وجاءت زيارة عبد الباقى كنوع من التشجيع لأبنائه من شباب مسرح مصر.

ويواصل الفنان على ربيع تصوير أحداث مسلسله الكوميدى "أحسن أب" الذى يدخل به الماراثون الرمضانى حيث يجسد دورا جديدا ومختلفا عما قدمه فى أعماله السابقة، وينتمى العمل لنوعية الدراما الـ15 حلقة التى تظهر فى السباق الرمضانى هذا العام، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.

يذكر أن مسلسل "أحسن أب"، تأليف محمد محمدى، وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع كل من هاجر أحمد وأحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاورى وعدد أخر كبير من الفنانين من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التونى.