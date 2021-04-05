شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزى وياسر فرج يقدمان "غرام وإكصدام" طوال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أبطال المسلسل الإذاعى "غرام وإكصدام"، من بطولة يسرا اللوزى وياسر فرج وأحمد صيام تسجيل حلقات العمل، لإذاعته طوال شهر رمضان عبر إذاعة راديو مصر، والمسلسل من تأليف أحمد درويش، وإخراج إيهاب منير، وإنتاج هبة الهوارى.



فريق عمل المسلسل فريق عمل المسلسل

وكانت الفنانة يسرا اللوزى قد شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمى على إنستجرام بصورة جديدة لها من كواليس تصوير أحدث أعمالها، والتى لاقت إعجاب عدد كبير من متابعيها، كما علق متابعوها وخمنوا أن الصورة من مسلسل "بين السما والأرض" التى انضمت له مؤخراً، ومن المفترض عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل2021، وذلك بعدما كتبت يسرا اللوزى فى تعليقها على الصورة "من كواليس التصوير لرمضان 2021".

يسرا اللوزى تشارك فى مسلسل "بين السما والأرض" للنجم هانى سلامة والمقرر عرضه فى شهر رمضان من خلال 15 حلقة فقط، ضمن خطة المتحدة للخدمات الإعلامية فى عمل أكثر من مسلسل 15 حلقة فى رمضان المقبل، حيث انطلق تصوير العمل الأسابيع الماضية فى العديد من الديكورات للمخرج ماندو العدل.



يسرا اللوزى يسرا اللوزى

وتدور أحداث مسلسل "بين السما والأرض" خلال يوم واحد وتكون داخل المصعد الكهربائى وبداخله عدد من الأشخاص لكل واحد من بين هذه الشخصيات حكاية وقصة مختلفة عن الشخص الآخر، ويحدث لهم العديد من المواقف العديدة والمختلفة ما بين الكوميديا والانسانية وغيرها.

"بين السما والأرض" سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل وبطولة هانى سلامة، سوسن بدر، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، أحمد بدير، محمد لطفى، ندا موسى، محمد ثروت، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندا موسى، ونورهان.