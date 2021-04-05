مروة ماهر تنتهي من تسجيل عدة حلقات في "مشروع سعادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت مهندسة الديكور مروة ماهر، عن انتهائها من تسجيل عدد من حلقات برنامجها الجديد "مشروع سعادة" والذي سيتم عرضه على المنصات الإليكترونية، ضمن مبادرة ومحاولة تقوم بها للبحث عن مسببات السعادة وكيفية التعامل مع الحياة.

‎وتقول مروة، في بيان صحفي: "بعد تخرجي من معهد السينما وعملي في الديكور والأزياء وتواجدي في المجال الفني لفترة، شهدت كم الضغوط التي تؤثر علينا في كل المستويات، وساعدني ذلك في البحث داخل العلوم التي لها علاقة بالطاقة، والتي تجذب السعادة في الحياة بصفة عامة، ولذلك أطلقت هذه المبادرة لنشر السعادة".

وأضافت "قررت أن أبحث وأتعلم كيفية تغيير شكل الحياة التي نعيشها تحت توتر مستمر، وحصلت علي دورات تدريبية في مجال الأكل والتربية والطاقة، ومع الوقت غيرت هذه الدورات في أسلوب حياتي وبدأت البحث في تخصصات أخرى تتعلق بالرجل والمرأة والطفل والعمل وغيرها من تفاصيل الحياة التي تغير فينا".

‎واستكملت حديثها قائلة "خلال رحلة البحث التي قمت بها وجدت أن كل شيء له سبب علمي حتى في مشاعرنا وتصرفاتنا، وكل هذا يمكننا أن نستغله للاستمتاع بالحياة، وأن العقل حينما يقتنع بالتغيير تختلف حياة الفرد، لأن التغيير يكون من داخل الشخص ومن هنا تكون نقطة التحول في حياة الشخص لأن السعادة قرار، ولذلك قمت بعمل برنامج يهدف إلى إحداث تغيير في حياة الناس وأن يتابعوا الأفكار والحلول التي نقدمها من خلال التجارب العلمية التي توضح من خلالها كيف يصل المخ إلى السعادة وما هي العادات التي تجعلنا سعداء".

جدير بالذكر أن برنامج "مشروع سعادة" فكرة وتقديم مروة ماهر.