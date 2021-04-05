صادق الصباح يكشف عن اسم أغنية تتر "لحم غزال" لشيرين عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف المنتج صادق الصباح عن اسم الأغنية التي تقدمها الفنانة شيرين عبدالوهاب كتتر لمسلسل "لحم غزال"، بطولة غادة عبدالرازق.

وعلق "الصباح"، عبر حسابه بـ"تويتر": "نجدد النجاح بإذن الله مع النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب في شارة مسلسل لحم غزال مع نجمتنا غادة عبدالرازق في أغنية (وشي الحقيقي) من ألحان الموسيقار محمد رحيم".

وكانت شيرين أعلنت غنائها تتر مسلسل "لحم غزال"، من خلال حسابها بـ"تويتر"، قائلة: "الحمد لله تم الاتفاق وغناء تتر مسلسل لحم غزال لصديقتي وحبيبتي النجمة غادة عبدالرازق".

وأضافت: "يا رب يكون وشنا حلو على بعض في الشهر الكريم زي (مشاعر) بإذنك يا رب، وكل سنة وانتوا طيبين".

مسلسل "لحم غزال" من بطولة غادة عبدالرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة، ومن إنتاج صادق الصباح.

يُعرض مسلسل "لحم غزال" حصريا على قناة "MBC مصر" في رمضان، ويُعرض على منصة "شاهد VIP" قبل 24 ساعة من عرضه على الشاشة.